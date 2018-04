Coely komt naar Tomorrowland DBJ

05 april 2018

19u42 0 Muziek Naast internationale topartiesten als David Guetta en Laidback Luke zakt ook Vlaamse Hip-hoptrots Coely deze zomer af naar de Schorre in Boom, dat maakte de organisatie donderdag bekend.

Het is niet de eerste keer dat een niet-danceact op Tomorrowland staat. Vorig jaar deed bijvoorbeeld ook Oscar and The Wolf een liveshow in de Schorre. Ook andere namen als Alok, Alpha9, Bassjackers, Danny Avila, David Guetta, Dixon, Ilan Bluestone, John O’Callaghan, KSHMR, Laidback Luke, Monika Kruse, MULTIPLES (Speedy J b2b Surgeon), Otto Knows, Pendulum DJ Set, Sigala, Tchami x Malaa, Tiga, Virgil Abloh en Virtual Self werden donderdag aangekondigd.

Het dancefestival vindt dit jaar plaats van 20 tot 22 juli en van 27 tot 29 juli en is al uitverkocht. Eerder werden ook Netsky, Charlotte De Witte, Axwell & Ingrosso, Steve Aoki, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner en talloze andere dj’s bevestigd.