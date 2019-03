Cocojr. brengt na 22 jaar nieuw album uit: "Deze plaat gemaakt voor ex-lief, maar nu opnieuw verliefd" Jolien Boeckx

06 maart 2019

00u00 1 Muziek 22 jaar lang had hij geen zin om een album te maken, want Cocojr. (54) wilde niets anders dan live optreden. Maar "een gecompliceerde romance" bracht hem weer aan het schrijven. "Die vrouw werd mijn muze", zegt hij. Nu de plaat 'Rediscovered' er eindelijk is, heeft hij echter al een nieuwe liefde. "Ik wil niet uitgeblust geraken, sorry!"

Een mengelmoes van 14 eigenzinnige bewerkingen van grote hits uit onze muziekgeschiedenis, overgoten met die zwoele, groovy Cocojr.-saus: dat is zijn nieuwe plaat 'Rediscovered'. Die covers - onder andere Elvis' 'Suspicious Minds', 'Perfect Day' van Lou Reed en 'Human' van The Killers - koos hij uit met één bepaalde vrouw in gedachten, vertelt Marc - Cocojr. - Diericx. “We leerden elkaar kennen in augustus 2017, na een optreden van The Dinky Toys. Er was direct een klik. Het werd geen onenightstand, maar een twonightstand. Ook al spraken we af om er geen vervolg aan te breien, is dat wél gebeurd. Tja, liefde kruipt soms waar ze niet gaan kan.”

Muze

“Zij - zonder namen of dergelijke te noemen - werd mijn muze. Ik heb covers gezocht waarmee ik het verhaal van die romance kon vertellen.” Met de cover van Lou Reeds ‘Perfect Day’ verwijst Cocojr. op het album bijvoorbeeld naar een romantische uitstap naar het Brugse Minnewaterpark. “Er wordt gezegd dat dat nummer ook over de heroïneverslaving van Reed zou gaan , maar ik ben liever verslaafd aan een vrouw en een perfecte dag dan aan heroïne. (lacht)” Hun liefdesverhaal duurde uiteindelijk een jaar. “Ik ben mijn muze zeer dankbaar voor de inspiratie, maar uiteindelijk hebben we onze relatie - die meer en meer een duw- en trekspelletje werd - stopgezet. Het was een té langeafstandsrelatie.”

Sinds kort is er een nieuwe vrouw in zijn leven. “Onze relatie is nog pril en zij wil liever niets met de media te maken hebben. Alle andere clichés wil ik vermijden, dus meer ga ik er niet over vertellen.”

