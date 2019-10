Clouseau vindt Frenna’s versie van ‘Daar Gaat Ze’ maar niets: “Het heeft geen ziel meer” MVO

17 oktober 2019

11u30

De broers Koen en Kris Wauters van Clouseau hebben weinig op met de remake van hun megahit 'Daar Gaat Ze', die rapper Frenna eerder dit jaar maakte. Dat vertelden zij woensdagavond in het Nederlandse Radio 5-programma Volgspot.

“Ik vind het geweldig dat jongere generaties op deze manier het nummer horen”, stelde Kris Wauters. “Anders zouden ze het nooit horen en er nooit mee in contact komen. Maar de versie zelf vind ik helemaal niets. De ziel is weg, door de manier waarop het lied is gemaakt. Voor mij is het een heel emotioneel nummer, maar in die nieuwe versie zit geen emotie.”

Koen Wauters is milder. “Mensen zijn tegenwoordig heel andere dingen gewend dan in de jaren negentig”, constateert hij. “De nieuwe versie heeft wel iets en toont aan dat het gewoon een sterk nummer is. Het is leuk gedaan, maar ik zou zelf altijd kiezen voor het origineel, dat nog steeds fier overeind blijft.”

Daar gaat ze uit 1990 was een van de grootste hits van Clouseau, zeker in Nederland. Het nummer, dat vertelt over een verloren liefde, stond wekenlang op de tweede plek in de Nederlandse hitlijsten; alleen Nothing Compares 2U van Sinéad O’Connor wisten de Belgen niet te passeren. Het lied staat elk jaar hoog in de Top 2000 van NPO Radio 2.