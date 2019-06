Clouseau treedt deze zomer dan tóch op: “Ze spelen gewoon te graag” 3 van de 6 concerten in Nederland HL

20 juni 2019

00u00 0 Muziek "Het zijn er niet veel, maar ze zullen er allemaal boenk op zijn", zegt Koen Wauters op sociale media over de beperkte reeks zomerconcerten van Clouseau. Ondanks eerdere berichten over een sabbatjaar gaat de band deze zomer dus tóch optreden. "We dachten: 'Ach, ja, waarom niet?'"

Zes jaar geleden koos Clouseau voor een sabbatjaar om te herbronnen en nieuwe nummers voor te bereiden. Die pauze deed deugd en draaide toen goed uit. "Vandaar dat we dat dit jaar nog eens wilden doen", vertelt Clouseau-manager Johan Berckmans. "Na de succesvolle jubileumtournee 'Clouseau 30' was de groep opnieuw toe aan een sabbatical. Er stond in 2019 geen enkel optreden ingepland. Maar er bleven aanvragen binnenkomen en zo begon het bij Koen en Kris toch te kriebelen. Die twee spelen gewoon veel te graag. Ze beslisten om zich toch een paar dagen vrij te maken. Maar aan meer dan deze zes data kwamen ze niet. De opnames van het nieuwe album, die volop bezig zijn, krijgen natuurlijk voorrang op alles. Bovendien heeft Koen tussendoor ook al zijn handen vol met de tv-opnames van onder andere 'Belgium's Got Talent' en 'Beat VTM'."

Opmerkelijk is wel dat drie van de zes geplande concerten in Nederland zullen plaatsvinden. "Daar zit geen strategie achter. Onze noorderburen zijn Clouseau nooit vergeten. Tijdens onze laatste tournee trad Clouseau ook een paar keer in Nederland op, zoals in Carré en Paradiso. Allemaal uitverkocht. Toen die Nederlandse aanvragen binnenkwamen en de data nog vrij bleken, dachten Koen en Kris: 'Waarom niet? Doen!' Meer zit er echt niet achter.”

De nieuwe cd van Clouseau verschijnt in het najaar. De concerttournee volgt in de lente en zomer van 2020.