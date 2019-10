Clouseau toert met nieuwe album door Nederland en Vlaanderen SDE

04 oktober 2019

10u28 2 Muziek Op 8 november komt ‘Tweesprong’ uit, het dertiende Nederlandstalige album van Clouseau. Met die plaat gaat de groep ook op tournee door Vlaanderen en Nederland.

Het is drie jaar geleden sinds Clouseau een plaat uitbracht, ‘Clouseau Danst’. De nieuwste worp van de broertjes Wauters, ‘Tweesprong’, betekent dan ook een heuse muzikale terugkeer, die werd ingeleid door de eerste single ‘Tijdmachine’. Vandaag verschijnt trouwens ook de tweede single ‘Nog niets gezien’.

Clouseau gaat ook op tournee door Nederland en Vlaanderen met de nieuwe plaat. In België zijn ze te zien in Ancienne Belgique Brussel (15/03), De Roma Antwerpen (20/03), Ethias Theater Hasselt (27/03), Stadsschouwburg Antwerpen (05/05), Capitole Gent (12/05), Het Depot Leuven (19/05), Schiervelde Roeselare (23/05), Brielpoort Deinze (30/05) en Kursaal Oostende (05/06). Tickets gaan op vrijdag 11 oktober om 10u via greenhousetalent.be in verkoop.