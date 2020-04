Clouseau slaat de handen in elkaar met Kommil Foo voor coronalied SDE

15 april 2020

Ook in coronatijden blijft men muziek maken. Clouseau en Kommil Foo bijvoorbeeld. Zij namen samen het nummer 'Wij blijven binnen' uit, een bewerking van de Clouseauhit 'Vanbinnen'. Ook Els de Schepper scoort met haar coronahit 'Blijf in uw kot'.



Het zijn Jan Leyers en Frank Vander Linden die ‘Vanbinnen’ voorzagen van een aangepaste tekst. Het resultaat, ‘Wij blijven binnen’, is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse overheid, het Rode Kruis, Zorgnet-Icuro en Te Gek!? In het nummer roepen Clouseau en Kommil Foo hun luisteraars op om de maatregelen strikt te volgen, maar kijken ze tegelijkertijd al uit naar betere tijden.

Ook Els De Schepper bracht een coronanummer uit: ‘Blijf in uw kot’. Dat nummer kwam ondertussen op plaats 44 de Vlaamse Ultratop 50 binnen. “Mijn mailbox ontploft. De reacties zijn overweldigend”, laat De Schepper weten. “Jong en oud zingt mee. Da’s uiteraard fijn en zeker als we op deze manier de boodschap kunnen overbrengen. Op één week tijd bereikten we op Facebook bijna 2 miljoen views én op YouTube stond de teller na 7 dagen op ruim 42.000 views.”