Clouseau rijft 12de nummer 1-album binnen en zo evenaart het record van K3 KD

15 november 2019

12u54

Bron: Ultratop 0 Muziek Het nieuwe album van Clouseau verkoopt als zoete broodjes. ‘Tweesprong’ werd al met goud bekroond voor het in de rekken lag. Nu scoort het ook in de Ultratop. De plaat komt nieuw binnen op nummer 1. Daarmee scoren Koen en Kris Wauters hun twaalfde nummer 1-album.

Clouseau scoorde voor het eerst een nummer 1-album in 1995. 24 jaar later staat de teller al op twaalf. Daarmee doen ze net zo goed als K3, dat in alle verschillende formaties ook twaalf keer bovenaan de lijst stond in de Ultratop. Geen enkele andere artiest deed beter. Vorig jaar, in november 2018, brak K3 het record van Clouseau. Ze lanceerden toen net hun album ‘Roller Disco’, waarmee ze voor de twaalfde keer nummer 1 behaalden. Met ‘Tweesprong’ komt Clouseau weer op dezelfde hoogte. K3 stelde deze week trouwens hun nieuwe album ‘Dromen’ voor. De noteringen daarvoor zijn nog niet binnen. Mogelijk verbreken ze daarmee opnieuw het record.