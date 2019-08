Clouseau opent Radio 2 Zomerhit met nieuwe single TK

16 augustus 2019

07u42 0 Muziek 30 jaar geleden wonnen ze de Radio 2 Zomerhit met ‘Anne’, en dat mag Clouseau nu zondag ook vieren op de zeedijk in Blankenberge. Ze zullen de show openen met hun nieuwe single.

Nu zondag wordt de Radio 2 Zomerhit voor de 45ste keer uitgereikt aan zee. Presentatoren van dienst Bart Peeters en Siska Schoeters zullen zowat de voltallige Vlaamse muziekwereld ontvangen op de zeedijk aan de vuurtoren in Blankenberge.

Gisteren maakte Kim Debrie in ‘Plage Préférée’ bekend dat niemand minder dan Clouseau de Zomerhit mag openen. Koen en Kris brengen in primeur hun gloednieuwe nummer, en daar kijken ze alvast enorm naar uit: “30 jaar geleden kregen we de Radio 2 Zomerhit voor ‘Anne’. Hadden we een tijdmachine staan, dan keerden we eens terug voor de sfeer en de fun. De Zomerhit is dus echt wel het ideale podium voor Clouseau om onze nieuwste single voor te stellen. Die sfeer en fun, die zullen zeker opnieuw van de partij zijn!”

Koen en Kris mogen ook de Radio 2 Zomerhit uitreiken aan het einde van de avond, exact 30 jaar nadat ze hem zelf wonnen voor hun grote hit ‘Anne’. Het publiek wordt daarnaast getrakteerd op optredens van de tien genomineerden, waaronder Niels Destadsbader, Laura Tesoro en Hooverphonic. Ook Eurovisiesongfestival-winnaar Duncan Laurence komt langs.