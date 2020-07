Clouseau moet tournee voor tweede keer uitstellen SDE

08 juli 2020

09u04 3 Muziek Het coronavirus blijft maar roet in het eten gooien voor Clouseau. Nadat de broertjes Wauters in maart hun ‘Tweesprong tournee’ al noodgedwongen moesten uitstellen naar een latere datum, vindt er nu opnieuw een verschuiving plaats.

In maart kondigde Clouseau al slecht nieuws aan. Hun nieuwe tournee, ‘Tweesprong’, die hen van maart tot juni door België en Nederland zou voeren, moest door de coronamaatregelen uitgesteld worden. De Belgische concerten zouden in augustus doorgaan, de shows in Nederland in januari 2021.

Maar die verschuiving bleek niet voldoende te zijn. “Omwille van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd besloten om de concerten van de ‘Tweesprong tournee’ in Vlaanderen en Nederland opnieuw uit te stellen, nu naar de lente van volgend jaar”, klinkt het op de Facebookpagina van Clouseau. Tickets blijven geldig. Alle nieuwe data vind je hier.

De intieme concerten die Clouseau eind juli in het Pop Up Theater in Puurs zal geven, gaan wel gewoon door zoals gepland.

