Clouseau én De Kreuners samen op één affiche, en dat is heel lang geleden TDS

09 februari 2018

15u50

Bron: Rock Zottegem 0 Muziek Festivalliefhebbers kunnen zich dit jaar opnieuw opmaken voor drie dagen Rock Zottegem. Net zoals vorig jaar organiseert het festival een derde dag met een volledig Nederlandstalige affiche . Met knaloptrends van Clouseau en De Kreuners hoopt het festival een breed publiek warm te maken voor een bezoekje op zondag.

“De eerste editie van Rock Zottegem on Sunday vorig jaar was een schot in de roos en toen we de kans kregen om Clouseau en De Kreuners te boeken hebben we geen seconde getwijfeld. Het wordt ongetwijfeld een fantastische zondag,” laat organisator Kurt De Loor weten.

Dat zowel de broertjes van Couseau als De Kreuners op één avond op hetzelfde podium zullen staan, is overigens al jaren geleden. Maar van concurrentie is geen sprake. "In de loop der jaren hebben we amper iets gemerkt van zogezegde concurrentitis Clouseau en De Kreuners. Integendeel, we maakten erg vaak veel plezier backstage en er was en is altijd veel respect voor elkaars repertoire en performance", laat Koen Wauters ons weten. "Leuk dat De Kreuners een comeback maken. Nu kunnen we zoals vroeger opnieuw samen de festivals onveilig maken. Toen ik te gast was op de afscheidsconcerten van De Kreuners in het Sportpaleis heb ik me nog afgevraagd: stoppen, hoelang gaan ze dát volhouden?”

Voor Walter Grootaers was het "een geval van Grote Goesting". "We merkten stilaan dat de grote goesting er weer was, en dat bleek ook toen we een paar maanden geleden een paar keer in een repetitiekot afspraken. Dat was er muzikaal meteen boenk op, en vooral: het was weer heel plezant", zegt Walter.

ROCK ZOTTEGEM on SUNDAY gaat door op zondag 1 juli. Tickets kosten 35 euro, vroege vogels die een ticket kopen voor 1 maart betalen slechts 30 euro. Wie voor meer comfort kiest, kan gaan voor de Terrastickets van ‘ROCK ZOTTEGEM on SUNDAY’. Deze kosten 55 euro; daarvoor kan je genieten van de optredens vanop de eerste rijen en het sfeervolle Terras op de festivalweide.

Tickets zijn te verkrijgen op www.rock-zottegem.be.