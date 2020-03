Clouseau brengt eerste Belgische ‘augmented reality’-videoclip uit SDE

10 maart 2020

22u59 0 Muziek Clouseau lanceert een ‘augmented reality’-videoclip voor de nieuwe single ‘Wereld Die Nooit Vergaat’. Dat is een primeur in de Benelux. Koen en Kris Wauters kwamen de videoclip voorstellen in ‘Vandaag’.

Wie de videoclip wil bekijken, moet de applicatie ‘Tweesprong’ installeren. Dankzij die technologie kan je Koen en Kris in jouw huis- of slaapkamer, of waar je zelf maar wil, laten performen. “We zijn ongelooflijk blij om zoiets vernieuwend te lanceren en om deze revolutionaire technologie te mogen introduceren bij ons publiek”, klinkt het bij de broers Wauters. “Verder vinden we het verrassend hoe en waar onze fans ons thuis gaan positioneren en kijken al uit naar die video’s.”

In de videoclip praat Koen tegen zijn kleine zelf. Alles wat verteld wordt, komt tot leven dankzij de tekeningen die de jonge acteur zelf gemaakt heeft. Clouseau wandelt door die illustraties heen in de droomwereld van de kleine Koen.

Naast de nieuwe videoclip lanceert Clouseau ook een augmented reality-optreden. Als je dus de ‘Tweesprong’-app downloadt, dan kun je Clouseau zien optreden in je huiskamer. Later volgt dan ook nog een gelijkaardige video van de volgende single ‘California’. “Het is wel geestig. Je zet ons dan op de tafel of op de vloer, of waar dan ook", zegt Koen. “En wij zingen dan een liedje.”

De ‘Tweesprong’-applicatie kan je hier downloaden.