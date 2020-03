Clouseau-app niet compatibel met alle telefoons MVO

20 maart 2020

13u46 0 Muziek Clouseau lanceert een ‘augmented reality’-videoclip voor de nieuwe single ‘Wereld Die Nooit Vergaat’. Dat is een primeur in de Benelux. Helaas blijkt de app niet compatibel met alle telefoons.

Wie de videoclip wil bekijken, moet de applicatie ‘Tweesprong’ installeren. Dankzij die technologie kan je Koen en Kris in jouw huis- of slaapkamer, of waar je zelf maar wil, laten performen. “We zijn ongelooflijk blij om zoiets vernieuwend te lanceren en om deze revolutionaire technologie te mogen introduceren bij ons publiek”, klinkt het bij de broers Wauters. “Verder vinden we het verrassend hoe en waar onze fans ons thuis gaan positioneren en kijken al uit naar die video’s.”

Helaas blijkt dat niet iedereen van de app gebruik kan maken. “Beste vrienden van Clouseau, bedankt voor jullie reacties en de moeite die jullie wilden nemen om de app te downloaden”, klinkt het in een statement van Warner Music. “Helaas merkten we op dat sommige toestellen niet geschikt zijn voor de app. De app maakt gebruik van de allernieuwste technologieën, de vereisten liggen daarom hoger dan bij een standaard applicatie, namelijk Android 10 of iOS 11. Voor enkele Android-toestellen staat in april en mei een update naar Android 10 gepland. Hopelijk kunnen we op jullie begrip rekenen. Blijf onze pagina in de gaten houden voor verdere updates.”

Wie een iPhone of een toestel heeft zonder Android, kan de app hier downloaden.