Cliff Richard (79) maakt comeback: Britse zanger gaat weer op tournee TDS

15 oktober 2019

15u21 1 Muziek Dubbel feest voor Sir Cliff Richard. Maandag was het niet alleen zijn 79ste verjaardag, de muzikant liet meteen ook weten vanaf volgend jaar weer op t ournee te gaan. De nieuwe tournee, ‘The Great 80 Tour’, zal op verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk halt houden, waaronder de befaamde Royal Albert Hall in hartje Londen.

De aankondiging is enigszins verrassend, gezien het seksschandaal waarin Richard terecht is gekomen, vooral door de Britse omroep BBC. Hij werd beschuldigd van kindermisbruik, maar daar werd nooit bewijs voor gevonden. Vorig jaar had hij ook al geprobeerd om zijn carrière nieuw leven in te blazen: toen bracht hij het album ‘Rise Up and Reborn’ uit. Daar moet ‘The Great 80 Tour’ nu op aansluiten.

“Soms word ik ’s morgens wakker en realiseer ik me maanden niet gezongen te hebben en me ook maanden niet druk te hebben hoeven maken over mijn stem”, zegt Cliff. “Op zulke momenten denk ik: ’Als ik nooit meer een show zou doen, zou ik bijzonder gelukkig zijn.’ Maar toch, toen dit idee kwam, was ik meteen enthousiast. Ik ben er helemaal opgewonden van en kan niet wachten het toneel weer op te gaan. Ik kan de verleiding niet weerstaan om weer te zingen.”

De kaartverkoop voor ‘The Great 80 Tour’ gaat op 25 oktober van start. Met 14 nummer 1-hits en meer dan 250 miljoen verkochte platen wereldwijd is Sir Cliff Richard nog steed een van de meest succesvolle Britse artiesten aller tijden.