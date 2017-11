Chuck Mosley van Faith No More overleden aan "verslaving" TDS

11u06 0 Instagram Muziek De Amerikaanse Chuck Mosley, de eerste zanger van Faith No More, is afgelopen donderdag overleden. Volgens zijn familie aan de gevolgen van zijn "verslaving", nadat de muzikant lange tijd clean was.

Chuck Mosley is 57 jaar geworden. Zijn familie hoopt anderen die vechten tegen een verslaving nu meer bewust te maken van de problematiek. "Nadat hij een lange periode nuchter was heeft Charles Henry Mosley het leven gelaten aan zijn verslaving", aldus de familie. "We delen de reden van zijn heengaan, in de hoop dat het kan dienen als een waarschuwing of wake-up call voor anderen die worstelen met nuchter worden."

Mosley genoot vooral bekendheid als de frontman van de band in de jaren 1984 tot 1988. Hij was te horen op de albums We Care A Lot (1985) en Introduce Yourself (1987). Begin jaren negentig sloot hij zich aan bij de andere band Bad Brains.