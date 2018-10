Christoff special guest van André Hazes in de Lotto Arena DBJ

06u00 0 Muziek Christoff (42) zal tijdens het optreden van André Hazes (24) in de Antwerpse Lotto Arena optreden als special guest van de Nederlander. De show van 10 november is het eerste grote optreden van zanger in België.

Een samenwerking tussen Christoff en André (die geen 'Junior' genoemd meer wil worden) is op zich niet zo opmerkelijk, de twee kennen elkaar al een aantal jaar. Christoff heeft de zoon van de 'Zij gelooft in mij'-zanger in 2013 geïntroduceerd aan het Vlaamse publiek met het nummer 'Zeg maar niets meer'. Christoff is de enige gast van de avond.

