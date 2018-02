Christoff over nieuw album Klubbb3: "onze teksten gaan iets dieper" Peter De Smedt

01 februari 2018

Klubbb3 was donderdag in het land. Florian Silbereisen, Jan Smit en Christoff stonden ons te woord op het hoofdkantoor van Universal Music in Zaventem om hun nieuwe album te promoten. Het muzikale trio sloot de afgelopen jaren een hechte vriendschap. "Wij willen alleen maar plezier maken", vertelt Jan Smit. En plezierig was het interview, Christoff kon zijn lach niet inhouden.