Christoff op ‘schrijfkamp’: “Ik hoop dat we naar huis gaan met nieuwe hits” SD

03 juli 2019

14u50 0 Muziek Christoff (43) is momenteel onbereikbaar. De zanger sluit zich drie dagen af van de buitenwereld om samen met een dertigtal topproducers en tekstschrijvers aan nieuwe muziek te werken. Een echt schrijfkamp, als het ware.

“Het is een unieke manier om meteen met de artiest de sound te bepalen en de teksten te schrijven", zegt Floris van Dino Music. “In Nederland zijn er al veel artiesten die op deze manier werken, in Vlaanderen is het minder bekend." Christoff zelf is alvast blij met deze manier van werken. “Het is voor mij allemaal nieuw, maar ik vind het spannend om zelf zo betrokken te zijn en mijn ideeën te kunnen delen met deze mensen", vertelt hij. “Het voelt aan als een nieuwe start, en ik heb er enorm veel zin in.”

Christoff heeft in ieder geval goede hoop dat hij resultaat boekt voor zijn nieuwe album. “Ik heb het gevoel dat we vrijdag terug naar huis gaan met enkele hits”, lacht hij.