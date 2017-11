Christoff krijgt een aanzoek op restaurant, maar het is niet wat het lijkt TK

14u07 98 Screenshot Muziek Christoff heeft een aanzoek gekregen. Zanger Jan Smit ging letterlijk op één knie voor de Vlaamse zanger in een restaurant, maar stelde daarbij niet de vraag die je zou verwachten.

Christoff zit momenteel in Duitsland, waar hij aan een nieuw album werkt met zijn KLUBB3-collega's Jan Smit en Florian Silbereisen. Toen hij op restaurant zat, dook Smit ineens op. Hij ging op een knie en vroeg aan Christoff... of hij zijn muzikale gast wou zijn in het Sportpaleis op 10 maart volgend jaar.

"We stonden op het punt om samen iets te gaan eten", aldus Christoff. "Ik had echt honger dus ik dacht, ik vertrek al naar het restaurant. Ik zat rustig op mijn gemak, was in de kaart aan het kijken en plotseling dook hij op. Mijn kameraad Jan Smit. Ik schrok van de charmante knieval die hij maakte." Natuurlijk zei hij volmondig 'ja'. "Ik ben echt blij met deze uitnodiging. Ik heb er nu al onwaarschijnlijk veel zin in."

Op 10 maart viert Smit zijn 20-jarig jubileum in Vlaanderen. Hij zal zijn grootste hits spelen, en krijgt het gezelschap van heel wat gasten als K3, André Hazes en nu dus ook Christoff. "Ik ben nu al gezond nerveus voor mijn eerste keer Sportpaleis. Als je ziet welke nationale en internationale artiesten al concerteerden in de grootste concertzaal van België, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn dat ik daar straks ook sta met mijn bandje."

Tickets zijn verkrijgbaar via www.teleticketservice.com