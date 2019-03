Christoff kreeg mentale weerbots na z’n ingrijpende hartoperatie, maar is nu helemaal klaar voor z’n Duitse tournee Davy Vander Poorten

27 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek Rusten is het beste medicijn. Die gouden raad kreeg Christoff (42) van z’n dokters, maar hij zondigde er al snel tegen. Niet zonder gevolgen, zo heeft de Vlaamse schlagerkoning moeten ondervinden. “Na die eerste repetities ben ik toch eventjes gecrasht”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Christoff weet wat dankbaarheid betekent. Hij heeft de dokters, die zich eerder dit jaar over hem ontfermden toen zijn hart het liet afweten, getrakteerd op een etentje in restaurant Halifax in Deinze. “Ik voelde mij daar moreel toe verplicht”, zegt de zanger, die in januari in allerijl geopereerd werd aan een lekkende hartklep. “Ik wou hen absoluut bedanken. Professor Brugada, professor baron Vanermen, mijn huisdokter en apotheker. Het is mede dankzij hen dat ik hier vandaag mag staan. Zij zijn er dag en nacht voor mij geweest. Dan is een etentje organiseren een kleine moeite.”

En, is het een gezellige avond geworden?

Ja, héél gezellig. Ook mijn verloofde Ritchie, m’n ­manager Bert, mijn beste vriendin en zus Lindsay ­waren van de partij. De volgende ochtend moest ik naar Duitsland vertrekken, dus het was meteen ook een afscheid.

Vinden je dokters het wel een goed idee dat jij wekenlang door Duitsland gaat toeren?

Ja hoor, mijn goede vriend en cardioloog Pedro Brugada heeft me fit en gezond verklaard. Als ik zo doorga kan ik driehonderd jaar worden, verzekerde hij me. Ik leef dus op hoop.

Moet je nu een speciaal dieet volgen?

Gelukkig niet. Ik ben me wel bewuster geworden van wat ik eet. Op tournee zit er trouwens meer regelmaat in onze voeding dan thuis. We hebben een keukenteam van tien man ter beschikking. Als we ergens zin in hebben, wordt dat klaargemaakt. Best wel handig.

Heb je nog tips meegekregen van je dokters?

Rusten is het beste medicijn.

Daar zondig jij toch volop tegen?

Dat valt best mee, hoor. Tijdens onze KLUBBB3-tournee zal er genoeg tijd zijn om uit te rusten. Op dagen dat we een concert hebben, worden we pas tegen de vooravond in de zaal verwacht.

Zo’n tournee blijft wel intensief, natuurlijk. Sta je niet te snel opnieuw op de planken?

Goh, aanvankelijk verliep alles naar wens. Na de operatie heb ik écht wel voldoende gerust. Maar vanaf de tweede week van februari ben ik dan met Florian Silbereisen en Jan Smit (met wie hij KLUBBB3 vormt, nvdr) non-stop beginnen te repeteren voor onze Duitse tournee...

En toen heb je te veel hooi op je vork genomen?

Misschien wel een beetje, ja. We repeteerden elke dag van 10u ’s ochtends tot soms wel middernacht. Dat wreekte zich uiteindelijk wel. Weet je, ik kwam uit een periode van totale rust om dan over te schakelen naar lange repetitiedagen, gecombineerd met zware choreografieën. Toen ben ik mentaal wel eventjes gecrasht, ja.

Je was helemaal op, dus?

Klopt. Na die repetities heb ik vrijwel meteen een paar weken vakantie ingepland. Om mij volledig te ontspannen, alles met het oog op onze tour. Het was duidelijk dat mijn lichaam op krachten moest komen na die zware repetities. Ik voelde dat ik er nog niet klaar voor was. Niet zoals het hoorde.

Sindsdien gaat het weer beter?

Ja, de Spaanse zon en een andere omgeving hebben echt wonderen gedaan. Half maart, een week voor de start van ons eerste optreden in Duitsland, zijn we dan opnieuw beginnen te repeteren. Het gevoel is nu ­anders. Ik ben er klaar voor.

Hou je er rekening mee dat het opnieuw zou kunnen mislopen?

Nee. Ik moet toegeven dat ik bang ben geweest, maar die onzekerheid is voorbij. Ik voel zelf ook dat er weinig of niets kan gebeuren. Of ik zou al van het podium moeten vallen. (lachje)

Ga je Ritchie niet te veel missen?

Tijdens het beetje vrije tijd dat er is, komt Ritchie zeker langs. Zo zal hij er tussen onze optredens in München en Wenen vier dagen bij zijn. We moeten wel altijd een oppas vinden voor onze twee honden. De jongste is pas vier maanden en vraagt veel aandacht. Ja, Ritchie heeft de handen vol thuis.

Met Pasen trekken jullie dan opnieuw naar Spanje?

Ja, dat is de bedoeling. De geest vrijmaken, de batterijen opladen en hopla... Klaar voor deel twee van onze tournee.

Voorlopig hebben jullie dus nog geen tijd om jullie trouwplannen uit te werken?

We komen er voorlopig echt niet aan toe, nee. We hebben al wel een gastenlijst in ons hoofd, maar daar blijft het bij.

Zijn jullie nog altijd van plan om te trouwen in 2021?

Daar zijn we nog niet uit. Voor hetzelfde geld kiezen we morgen voor een intieme ceremonie, maar evengoed wordt het een groot feest volgend jaar. We weten het écht nog niet.

Voor tickets en info, zie www.christoff.be