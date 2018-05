Christoff hekelt MIA's: "De Vlaamse schlager wordt vergeten" SD

29 mei 2018

12u30 1

Vlaamse zanger Christoff (41) was gisteren te gast bij Gert & James. Hij kwam praten over zijn fenomenaal succes bij KLUBBB3 en waarom dat in Vlaanderen niet wordt opgepikt. "Ze vonden bij de MIA's dat ik dit jaar niets gepresteerd had en vandaar dat ik ook niet genomineerd was", vertelt hij met enige wrok. "Ik neem het altijd op voor mijn Vlaamse collega's en die worden daar wel een beetje vergeten", klinkt het.