Christoff ernstig ziek opgenomen in ziekenhuis: "Ik lag aan vijf baxters" DBJ

10u41

Bron: Primo 3 Photo News Christoff Muziek Begin november is zanger Christoff ernstig ziek geweest. Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis met een zware darminfectie, maar toch onderbrak hij zijn optredens niet. " Ik ben gaan optreden, maar ging onmiddellijk na de show terug naar het ziekenhuis o nder zware medicatie", zegt de 41-jarige zanger in het weekblad Primo.

Dat het Christoff voor de wind gaat is duidelijk. Niet alleen heeft hij een druk soloprogramma, ook met Klubbb3 - de groep met vrienden Jan Smit en Florian Silbereisen - scoort hij goed. Toch kreeg de zanger begin november een inzinking en moest hij worden opgenomen op de spoedafdeling van het ziekenhuis met een zware darminfectie.

"Op een nacht werd ik op de spoedafdeling opgenomen. Maar ’s anderdaags had ik een belangrijk optreden met Lindsay, Frans Bauer en Laura Lynn. Ik kon die show niet afgelasten. De anderen rekenden op mij”, vertelt de zanger in Primo. “Ik ben dus gaan optreden, maar ik ben onmiddellijk na de show terug naar het ziekenhuis gegaan. Ik zat onder zware medicatie. Aan vijf baxters heb ik gelegen. De echte fans hebben gezien dat er iets met me scheelde."

Gelukkig heeft de Christoff tijdens de jaarovergang enkele dagen rust, maar hij is niet meteen van plan om van 2018 een rustiger jaar te maken. "Ik heb me op mijn werk gestort. En daar pluk ik de vruchten van. Dat geeft me ook energie! Als ik zo druk aan het werken ben, dan hoef ik ook niet na te denken over mijn emotionele toestand."

Toch kreeg Christoff van Jan Smit een goede tip voor meer nachtrust. Die raadde hem namelijk aan om al in de namiddag te signeren in plaats van na het optreden. Een tip die de zanger ter harte zal nemen. Het eindejaar viert Christoff met familie en zijn pasgeboren petekindje Lisa Marie, nadien trekt hij enkele dagen naar zijn buitenverblijf op Marbella.