Christoff bereidt zich voor op kersttour langs 15 kerken: "Deze week 10.000ste ticket verkocht"

05 december 2019

00u00 0 Muziek Kerstmis en Christoff: al tien jaar een onafscheidelijk duo. Over een week begint de zanger aan zijn reeks van 17 kerstconcerten, verspreid over 15 kerken. "Ik zing over ziekte, verdriet en zelfs de dood, maar wel met een positieve noot. De mensen halen daar steun uit."

De voorbije dagen trok Christoff (43) zich terug op Spaanse bodem om er zijn kerstliederen tot in de details, en vooral in alle rust, voor te bereiden. "Die rust was nodig, want de combinatie van 'Dancing with the Stars' (na de vijfde liveshow zat de danswedstrijd erop voor hem, red.) en al mijn optredens heb ik toch wat onderschat. Fysiek en mentaal was dat een bijzonder zware periode voor mij. In Spanje ben ik mijn batterijen gaan opladen", vertelt hij. "En nu ben ik helemaal klaar voor mijn kersttournee, laat maar komen!"

Nummer over echtscheiding

Voor het tiende jaar op rij trekt Christoff vanaf 13 december tot aan oudjaar heel Vlaanderen rond. De grootste kerken en basilieken vult hij met zijn warmste nummers, 27 in totaal. "Geen traditionele kerstliedjes, want op den duur hebben de mensen het daarmee gehad. Ik breng vooral mijn eigen nummers en hang ze op aan een boodschap. Dat is het succes van deze kersttour." Christoff gaat geen enkel onderwerp uit de weg. "Ik zing nummers over de dood, ziek zijn, over mensen verliezen, over echtscheidingen, en ga zo maar door. Dat klinkt heftig, maar ik merk dat mensen zich herkennen in die verhalen en de boodschappen blijven positief. Het is net datgene dat de mensen deugd doet", zegt hij. "En uiteraard zitten er ook vrolijke liedjes tussen, zoals 'Een ster'. Ik heb pas nog een nummer geschreven over hoe ik de afslag naar huis neem met de auto en me dan voel thuiskomen - een heel positief nummer dat op mijn volgend album komt."

In totaal geeft Christoff 17 concerten, telkens voor zo'n 800 à 1.000 fans. Na iets meer dan twee weken heeft hij dus voor een vol Sportpaleis opgetreden. "Al bijna zeven concerten zijn uitverkocht en het 10.000ste ticket is deze week verkocht, ongelooflijk", vindt hij dat. "Het mooie is ook dat elk concert aan een goed doel gekoppeld wordt. In de Basiliek van Koekelberg - het hoogtepunt van de tour - nodigen we 200 minderbedeelde mensen uit voor een gratis concert met soep. Het is beter om te geven, dan te moeten krijgen."

Geen kerstconcert gaat voorbij zonder de aanwezigheid van het Vredeslicht, een kaars die Christoff vanuit Bethlehem liet overkomen, en het kinderkoor Scaletta, dat al voor het zesde jaar op rij mee tourt. Zus Lindsay is er, in tegenstelling tot vorig jaar, slechts op 10 van de 17 concerten bij. "Lindsay wil dit jaar wat meer tijd doorbrengen met haar dochtertje Lisa-Marie, mijn petekindje dat op 19 december al 2 jaar wordt. En dat snap ik, want zo drie weken op tour gaan is écht wel pittig. Nu maar hopen dat ik niet ziek word, want zulke kerken zijn niet de meest warme plekken. (lacht)"

