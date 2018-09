Christine and the Queens denkt niet in hokjes: "Man of vrouw: ik weet nooit op wie ik verliefd zal worden" IDR

26 september 2018

00u00 0 Muziek Ze gaat nu als 'Chris' door het leven - meteen een prima naam voor haar tweede plaat - en de lange coupe maakte plaats voor een kort kopje, maar haar wilde haren is de frontvrouw van Christine and the Queens nog niet kwijt. "Ik heb veel geëxperimenteerd, ook in de liefde. Man of vrouw: ik weet nooit op wie ik verliefd zal worden."

Dat ze "steeds meer zichzelf is", vertelt Chris - née Héloïse Letissier, en de frontvrouw van Christine and the Queens. "Chris is een naam die zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn. Dat past bij mij. Ik ben dan wel een vrouw, maar ik zet ook graag mijn machokant in de verf. Moet kunnen, toch? Ik heb een hekel aan hokjesdenken."

Daten? Moeilijk!

Dat je-m'en-foutisme blijkt uit de muziek van de 30-jarige Française - haar tweede album wordt in het Frans én Engels uitgebracht - maar ook uit haar geaardheid. Ze omschrijft zichzelf als panseksueel: "Ik verlang naar personen, ongeacht of ze man, vrouw of wat dan ook zijn.

Dat is de enige manier waarop ik mijn seksualiteit oprecht kan beleven. Ik weet nooit op wie ik verliefd zal worden. Ik heb heel veel geëxperimenteerd. (lachje) Soms zorgt het er natuurlijk voor dat ik in complexe situaties beland."

Ze heeft een haat-liefdeverhouding met daten, geeft ze toe. "Enerzijds vind ik daten best cool. Omdat ik nooit bewust op zoek ben, ben ik altijd verrast door de uitkomst. Maar sinds ik bekend ben, is het moeilijker geworden. Het probleem is dat mensen vaak een bepaald beeld hebben van hoe ik ben. Mijn echte ik is van ondergeschikt belang. Och, uiteindelijk moet je gewoon de juiste persoon tegenkomen."

Die persoon moet wel aan enkele eisen voldoen. Zo moet hij of zij om kunnen gaan met haar vele twijfels. "Als ik op het podium sta, ben ik heel perfectionistisch en mag je me een controlefreak noemen. Ik wil alle touwtjes in handen hebben. Sommigen noemen mij zelfs een bitch. (lachje) Maar in het dagelijkse leven ben ik een enorme twijfelaar."

Bh's verbranden

De Française maakt er geen geheim van dat ze een volbloed feministe is. "Dat zal ik ook blijven tot er échte gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Ik vind het erg dat feminisme zo'n negatieve connotatie heeft. Ik ben geen boze vrouw die bh's in brand steekt of een hekel heeft aan mannen. (lacht) Ik wil gewoon een betere wereld voor iedereen."

Of ze zich ook tot één van de gezichten van een nieuwe generatie popsterren kan kronen, durft ze niet te zeggen - ook al gooide ze hoge ogen met haar debuutalbum 'Chaleur Humaine' in 2016. "Ik ben een heel andere persoon dan pakweg Dua Lipa, Anne-Marie of Rita Ora. Zo duurt het bij mij nooit lang in de kleedkamer. Ik heb kort haar en draag geen make-up, dus whatever. (lacht) Ik denk wel dat ik ook een popartieste ben, op mijn eigen manier. Ik ben sowieso van plan om oud te worden in de spotlights, net als mannelijke rocksterren. Onlangs zag ik Mick Jagger. Hij is al 75, maar blijft er eeuwig jong uitzien. Ik vraag me af wat zijn geheim is. Seks, misschien? Bon, ik zoek het uit en laat het jullie tegen ons volgende interview weten. (lacht)"

Christine and the Queens treedt op 12 oktober op in Vorst Nationaal. Tickets: teleticketservice.com.