Christina Aguilera werkt samen met Kanye West

02 mei 2018

11u05

Bron: ANP 0 Muziek Het nieuwe album van Christina Aguilera (37) komt eraan en volgens Page Six is het eerste nummer van haar plaat geproduceerd door Kanye West. Volgens bronnen klinkt het nummer "erg tribal, met vette drum samples". Het nummer zou deze week uitkomen.

Christina's complete album komt deze zomer uit, waarna ze op tournee gaat. Ook zou ze een duet zingen met een andere grote ster, van wie de naam nog niet naar buiten gebracht mag worden.

De insider verklapte verder aan Page Six "dat ze haar hele look veranderd heeft en dat ze een compleet nieuw team van mensen en artiesten om zich heen heeft, wat ervoor zorgt dat ze klaar is om te vlammen".

