Christina Aguilera speelt binnenkort 16 keer in Las Vegas KD

29 januari 2019

17u15

Bron: ANP 0 Muziek Christina Aguilera (38) gaat een reeks concerten doen in Las Vegas. Het eerste optreden van haar ‘Xperience’-tournee in het Zappos Theater staat gepland voor vrijdag 31 mei. Dat meldt Billboard.

In totaal treedt Aguilera dit jaar zestien keer op in de Amerikaanse gokstad. "Het is het volgende hoofdstuk in iets nieuws, spannends, creatiefs en geweldig voor mijn fans", zegt Aguilera, die na ruim tien jaar weer op tournee gaat en in november haar Liberation Tour afsloot.

Hoewel de setlist nog niet compleet is, belooft de zangeres wel een spectaculaire show. Ze vraagt haar fans bovendien mee te denken met de nummers die ze wil opvoeren. "Ik vind het altijd leuk om te weten wat ze voelen en denken. We gaan er van alles en nog wat mee doen en maken er zo een geweldige ervaring van", aldus de popdiva.