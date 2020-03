Christina Aguilera brengt twee nummers uit voor ‘Mulan’-film BDB

06 maart 2020

17u22

Christina Aguilera (39) heeft vrijdag het nummer 'Loyal Brave True' uitgebracht, de soundtrack van de liveactionfilm 'Mulan' van Disney. Ook lanceerde ze een nieuwe versie van de song 'Reflection', de soundtrack bij de tekenfilmversie. Beide liedjes zullen te horen zijn in de prent, die op 26 maart in België uitkomt.

Aguilera noemt het "geweldig" om opnieuw mee te mogen werken aan een film "met een krachtige betekenis". "Die is na 22 jaar nog steeds hetzelfde: trouw blijven aan jezelf en leren hoe je niet bang moet zijn. Mijn nieuwe nummer ‘Loyal Brave True’ vertegenwoordigt die fijne balans tussen kwetsbaarheid en kracht", zegt de zangeres.

Christina Aguilera werd in juli vorig jaar toegevoegd aan de lijst met mensen die zichzelf 'Disney Legend' mogen noemen, omdat ze de ‘Mulan’-soundtrack zong en als kind bekend werd als lid van de tv-serie ‘The Mickey Mouse Club’.

De première van de nieuwe ‘Mulan’-film werd in China uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De prent kan daar voorlopig niet getoond worden, omdat de bioscopen in het land gesloten zijn. De première in België gaat vooralsnog door.