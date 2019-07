Chris Van Tongelen staat met nieuwe band op Tomorrowland: "Benieuwd of ze me herkennen met mijn pornosnor!" Jolien Boeckx

26 juli 2019

00u00 20 Muziek Met De Romeo's serveerde hij vorig weekend nog de Vlaamse hoofdschotel op Tomorrowland, en morgen wordt Chris Van Tongelen opnieuw in Boom verwacht. Zijn maatjes Gunther en Davy ruilt hij in voor zijn nieuwe band Die Freddies: Duits/Nederlandstalige après-skimuziek. "Ik ga me verkleden met pornosnor en skibril. Eens benieuwd of ze mij gaan herkennen", lacht hij.

Geen paniek, dit is niet het einde van De Romeo's. "Nee, absoluut niet", verzekert Chris (51) ons. "Die Freddies, da's gewoon een zijprojectje. Net zoals Davy ook met zijn vrouw Sasha een muzikaal duo vormt."

Die Freddies krijgen dan wel hun grote debuut in de Moose Bar op Tomorrowland, eigenlijk bestaan ze al een kleine tien jaar. "Die Freddies zijn zogezegd twee broers: Freddie en Seppe Schneider, allebei zot van Duitse en Oostenrijkse après-skimuziek. Alter ego's die mijn beste vriend, Paul Vermeulen, met wie ik veel schrijf voor De Romeo's, en ik jaren geleden bedacht hebben", vertelt Chris. "We hebben destijds zelfs een full-album, 'Bier, Schnaps und Frauen', en twee videoclips uitgebracht. Maar zonder veel succes. Vlaanderen was duidelijk nog niet klaar voor dat après-skifeest (lacht)."

Die Freddies bleven wel geloven in hun ambiancemakerij en hebben geduldig het juiste moment afgewacht. "Nu dus, met al het succes van de Moose Bars. Yves Smolders van de Moose Bar geloofde in ons concept en zette ons per direct op de affiche van Tomorrowland: ongelofelijk."

Net zo ongelofelijk als de Vlaamse kermis die De Romeo's vorige vrijdag op Tomorrowland serveerden. Zo'n 5.000 danceliefhebbers van over de hele wereld maakten kennis met de Vlaamse ambiance. "Fantastisch was het. Dat blijft een hoogtepunt in onze 16-jarige carrière. En nu mag ik nóg eens!", lacht Van Tongelen.

"Al zal het dit weekend niet in een Romeo-outfit zijn. Zwarte pornosnor, skibril, dikke muts, skipak. Ik ben eens benieuwd of de mensen mij gaan herkennen (lacht). Nu ze weten dat ik het ben, is de kans groot. Eigenlijk moest ons optreden geheim blijven, maar onze naam op de affiche riep blijkbaar heel wat vragen op."

Oktoberfeest

Zaterdag om 18 uur brengen Die Freddies in de Moose Bar 25 minuten lang een wintersfeertje vol Duitse après-skinummers, met een Vlaamse touch bij. "Het blijft afwachten hoe de mensen gaan reageren", zegt Chris Van Tongelen. "Maar de bedoeling is wel dat we in de toekomst nog eens in de huid kruipen van Die Freddies. We hebben zelfs verschillende formules: live, met een dj erbij, of extra muzikanten. Er zijn al twee oktoberfeesten gepland. De exacte datums en locaties worden nog gecommuniceerd."

"Eigen singles komen er ook", belooft Van Tongelen. "Maar sowieso gaan de Romeo's voor. Dat hebben we zo afgesproken."

De Freddies staan deze winter alvast op de Moose Bar XXL in het Sportpaleis. Tickets gaan maandag in verkoop via teleticketservice.be