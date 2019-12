Chris Martin: “Over anderhalf jaar treden we op in België” BDB

De Britse rockgroep Coldplay zal over anderhalf jaar optreden in België. Dat heeft frontman Chris Martin vrijdagavond zelf gezegd tegen het Qmusic-avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Zij belden met Martin omdat Coldplay 14 keer in ‘De Favoriete 1000' staat, de eindejaarslijst die momenteel te horen is op Qmusic. Het nieuws van de ‘Yellow’-zanger komt als een verrassing omdat de band eerder aankondigde niet op wereldtournee te gaan om het klimaat te sparen. “Maar geen paniek, binnen 18 maanden komen we opnieuw naar België”, stelde Chris de luisteraars gerust.