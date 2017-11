Cherine (22) uit The Voice werd als 3-jarige achtergelaten door haar papa “Ik was de meest onzekere mens op deze planeet, tot The Voice” Jolien Boeckx

Een breekbaar engeltje met een powerstem aan emotie: dat is Cherine uit team Alex. Emotie die recht uit het hart komt, want als 3-jarige werd de zangeres achtergelaten door haar papa, die naar zijn geboorteland Libanon vertrok. “Ik heb me àltijd te min gevoeld”, zegt ze. “Mijn verdriet schreef ik neer in teksten en die breng ik nu dankzij The Voice tot leven.”

‘Ik ga mijn buikgevoel volgen’, zei coach Alex Calier vorige week toen hij zijn pupil persoonlijk liet doorstromen naar de volgende liveshow. Benieuwd of Cherine zijn gevoelige snaar vanavond opnieuw kan raken met haar versie van ‘Lovefool’ van The Cardigans. “Ik heb er ongelofelijk veel zin in! Ik leef mijn droom die ik eigenlijk nooit had dùrven dromen”, bekent ze. “Ik ben nog jong, maar ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven. Voor het eerst heb ik het gevoel dat alles op z’n plaats valt. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans en écht gelukkig, voor de volle honderd procent.” Vrienden schreven haar in voor The Voice. “Zelf vond ik niet dat ik goed kon zingen. Ik ben ook niet technisch geschoold of zo”, vertelt Cherine. “Ik zong thuis als ik alleen was. Op m’n 6de was ik aan het meezingen op het liedje ‘Spiegelbeeld’ tijdens de film Mulan. Mijn nonkel had dat gehoord en was ontroerd. ‘Dààr zit iets in’, zei hij.”

Maar de Antwerpse hield haar engelenstem altijd geheim, verborgen achter haar oversized felroze sweaters en pluchen engelenvleugels – zoals in de eerste liveshow. Da’s het enige waar Cherine overigens altijd zeker over geweest is: haar kleding. “Ik ben maar 1 meter 54 groot. Ik moet iéts doen om niet te onzichtbaar te zijn”, lacht ze. Maar onder die kleren schuilde tot voor The Voice de onzekerste mens van deze planeet, zegt ze zelf. “Het vertrek van mijn papa heeft een heel groot effect gehad op mijn zelfbeeld.” Toen Cherine amper 3 was, keerde haar papa terug naar zijn geboorteland Libanon en liet hij zijn kinderen – Cherine heeft nog een broer en zus – in de steek. “Ik heb altijd geprobeerd om contact te houden, maar zonder resultaat. Hij zei wel dat hij me kwam bezoeken. Maar als het dan zover was, kwam er àltijd het excuus dat hij moest werken. Een excuus om een excuus te zoeken gewoonweg. Ik voelde mij niet goed genoeg voor hem”, vertelt ze. “Dat heeft mij verschrikkelijk veel pijn gedaan. Vooral omdat ik vriendinnen heb die allemaal een supergoede band hebben met hun papa. Gelukkig heb ik een fantastische mama. Het was niet gemakkelijk om drie kinderen alleen op te voeden, en om ze te onderhouden. Maar zij heeft àlles voor ons gedaan. Zelfs zo hard gewerkt dat ik lang bij mijn oma heb gewoond.”

Als Cherine tijdens haar moeilijke jeugd geen toevlucht vond tot de muziek, was ze misschien wel op een ander pad terechtgekomen. “In de muziek heb ik mijn uitlaatklep gevonden, gelukkig. Dat is altijd mijn troost geweest”, zegt ze. “Al mijn opgekropte emoties heb ik neergeschreven in teksten. Op papier mocht ik verdrietig zijn, dat liet ik mezelf toe. Maar naar de buitenwereld niet, want daar is geen tijd om ongelukkig te zijn. Dat vind ik nog steeds zo. Ik probeer ondanks alles zo positief mogelijk in het leven te staan.” Ook al is dat enkel met de schouderklopjes van mama. “Ergens blijf ik hopen dat mijn papa plots hier zou staan om me te komen aanmoedigen in The Voice, want ik weet dat hij een grote fan is van het programma in Libanon. Maar als ik dan naar mijn mama kijk, weet ik genoeg. Zij is realistisch”, zegt Cherine. “Maar hey, ik heb ook Alex, die mij heel hard steunt (lacht). Vlak voor mijn optreden vorige week kwam hij me nog wat moet inspreken en geruststellen, een beetje zoals papa’s doen. Dankzij hem en Billie heb ik al wat meer vertrouwen gekregen in mezelf.”

