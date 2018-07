Cher maakt ABBA-coveralbum SD

17 juli 2018

16u28

Bron: ANP 0 Muziek Cher (72) heeft de ABBA-smaak te pakken gekregen na haar rol in de film 'Mamma Mia! Here We Go Again'. Ze heeft een compleet album vol covers van de Zweedse band ingezongen, zo onthulde het popicoon tegenover The Today Show.

In de film, die deze week uitkomt, zingt Cher al solo het nummer 'Fernando'. "Nadat ik dat had gedaan, bedacht ik me dat het erg leuk zou zijn om een heel album vol ABBA-liedjes te maken. Dus dat heb ik ook maar gedaan", aldus Cher, die de klassieke nummers van ABBA een eigen draai gaf.

Cher hintte eerder al op de komst van een nieuw album in september. Het is niet bekend of ze daarmee de ABBA-coverplaat bedoelde of dat het gaat om een compleet nieuw album. De laatste plaat van Cher, 'Closer To The Truth', stamt alweer uit 2013.