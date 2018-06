Charlotte de Witte komt naar sportpaleis met KNTXT MVO

Techno is hot, zoveel is duidelijk. Clubs en festivals programmeren dat het een lieve lust is, en er staat een hele nieuwe generatie artiesten klaar om ons te voorzien van hippe, diepe beats. Temidden van de revival werd in KNTXT geboren. De doelstelling: een kwaliteitsvolle techno-ervaring, met nationale en internationale acts. Charlotte de Witte, die het concept bedacht, Chris Liebing, Dave Clarke en Sam Paganini zijn al enkele namen die de line-up reeds sieren.

KNTXT gaat nationaal en vond in maart 2017 voor het eerst plaats op een andere plaats dan thuishaven Fuse. Sindsdien is het concept volledig uit zijn voegen gebarsten. Naast Brussel volgen edities in Gent en Antwerpen, alsook een wekelijkse radioshow op Studio Brussel gehost door Charlotte de Witte. Op zaterdag 28 juli is er voor het eerst een KNTXT stage op Tomorrowland. Next: Sportpaleis!

Meer namen voor KNTXT worden binnenkort aangekondigd. Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 22 juni om 10u. Maar voor de grootste fans is er een limited Early Bird presale aan voordeeltarief, en dit vanaf woensdag 20 juni om 20u. Let op: er zijn slechts 500 tickets beschikbaar.