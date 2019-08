Charlotte de Witte ergerde zich aan de heisa rond Tomorrowland: “De gebruiker kiest zelf hoe ver hij gaat met drugs” Katia Vlerick

29 augustus 2019

14u00

Bron: HUMO 4 Muziek Toen ze 17 was leerde Charlotte de Witte (27) zichzelf draaien. Nu mag ze zichzelf resident dj noemen op BBC Radio 1 en kan ze geen club verlaten zonder aangeklampt te worden door hysterische fans. Afgelopen zomer draaide ze op Glastonbury voor 40.000 man en vanaf september is ze ook big boss van haar eigen label. In HUMO vertelt ze over haar zware, maar bevredigende leven: “Dit is alles wat ik wilde.”

Ze reist constant de wereld rond, maar Charlotte de Witte heeft niet het gevoel dat ze daardoor offers moet brengen, vertelt ze in HUMO. “Nee, want dit is alles wat ik wilde”, klinkt het. “I’m living the dream. Ik wilde altijd al kunnen reizen met mijn muziek, en nu dóé ik het. Ja, het slaaptekort kan doorwegen: soms ben ik uitgeput, een wrak, na een zwaar weekend. Maar dan slaap ik gewoon bij. Ik heb een sterk gestel. Een nacht twee uur slapen? Dat gaat. De nacht erna nog eens? No problem. Ik blijf in die omstandigheden goed functioneren, mentaal en fysiek. Ik kan ook makkelijk een powernap van een halfuurtje in een taxi doen, en op een vlucht slaap ik altijd.” Slechts heel af en toe wordt het haar een keertje te veel: “Eén keer heb ik een show afgezegd, in Italië. Het was een heel gedoe om er te geraken, ik was vollédig kapot én het was ook nog eens in de kerstperiode. Maar buiten dat ene optreden: niks. Je zet toch altijd door, de mensen hebben betaald om je te zien. Als je ziet hoe blij de mensen zijn, dan sleurt dat je erdoor, dat is heel rewarding.” Al is er wel één nadeel: “Wel is het soms moeilijk om een balans te vinden tussen werk en privé, tussen touren en je vriendschappen onderhouden, of gewoon eens thuis je was kunnen doen, je mails beantwoorden, nieuwe muziek zoeken en maken. Simpele dingen.”

Tomorrowland

De Witte stond deze zomer ook op Tomorrowland, waar een drugsdode viel. De dj heeft zich erg geërgerd aan de heisa daarrond, vertelt ze. “De media houden van sensatie en zoeken partijen die elkaar als zondebok aanwijzen. Ik heb het bewust allemaal niet gelezen. De gebruiker kiest ook nog altijd zelf hoe ver hij gaat, dat mis ik te vaak in alle mediaverhalen over drugs op festivals. Het is niet omdat iemand een pil heeft genomen, dat hij even later ligt te stuiptrekken op een brancard.” Ze vervolgt: “Natuurlijk is het erg dat er doden vallen, en de preventie kan beter, maar een club sluiten of een festival beschuldigen is de oplossing niet. Ik kon me vinden in de teneur op al die Facebook-groepen ten tijde van de sluiting van Kompass: ‘Als we nu allemaal een lijn gaan leggen in het stadhuis, zullen ze het stadhuis dan sluiten?’ Of: ‘Drugs zijn overal, maar het nachtleven wordt nu eenmaal geviseerd.’ We moeten dringend onze oogkleppen afzetten en een constructief debat voeren. We moeten naar een moderner beleid waarin er wordt gecommuniceerd, en niet zomaar kritiek wordt gegeven.”

