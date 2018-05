Charles Aznavour (93) in ziekenhuis na zware val mvdb

12 mei 2018

13u47

Bron: BFMTV 0 Muziek Charles Aznavour is vandaag opgenomen in een ziekenhuis in de Zuid-Franse stad Nîmes na een zware val thuis, bericht de Franse nieuwszender BFM TV. De hoogbejaarde Armeens-Franse chansonnier (93) heeft daarbij volgens Franse media zijn bovenarm gebroken.

Toegesnelde ambulanciers moesten de hulp van de brandweer inroepen om de wereldberoemde zanger uit zijn woning in Mouriès in het departement Bouches-du-Rhône te halen.

Ruim twee weken geleden moest hij een concert in Sint-Petersburg afzeggen, omdat het tijdens de repetitie in zijn rug was geschoten.

Ondanks zijn hoge leeftijd treedt hij nog steeds veelvuldig op. Aznavour wordt beschouwd als een van de grootste chansonniers. Zijn carrière van zeventig jaar bracht 294 albums en 1.200 liedjes voort, waaronder de klassiekers La Bohème en What Makes a Man. In december 2016 trad hij op in de Antwerpse Lotto Arena. Of het concert van Aznavour op 26 oktober in Vorst Nationaal in het gedrang komt, is nog niet geweten.