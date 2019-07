Festivalzomer Gesponsorde inhoud Cash, bankkaart of gsm: wat is de slimste optie op de festivalwei? Aangeboden door Payconiq by Bancontact

30 juli 2019

08u00 0 Muziek ‘Ik ga naar een festival en ik neem mee… cash, mijn bankkaart en mijn gsm.’ Alhoewel, één van die drie is eigenlijk al meer dan genoeg. Maar wat is anno 2019 het handigst? Wij zetten de voor- en nadelen van de drie betaalopties op een rijtje.

Bye bye, cash?

Cash is op de terugweg, zoveel is duidelijk. In anderhalf jaar tijd is het aantal Belgen met een bank- of betaalapp op z’n smartphone, zoals die van Payconiq by Bancontact, gestegen met 24 procent, zo blijkt uit Het Grote Betaalonderzoek 2019. En ook op de festivalwei zet die trend zich door. Niet onlogisch: niemand loopt graag met z’n zakken vol irritant kleingeld rond, of wil een makkelijk doelwit zijn voor zakkenrollers met al die onhandige biljetten. Heeft cash dan helemaal geen voordelen meer? Natuurlijk wel. Wie zich voorneemt om maar 50 euro uit te geven, kán niks te veel uitgeven als z’n cash op is. Terwijl het met een bankkaart in je zakken heel wat zelfdiscipline vergt om de lokroep van nog wat extra drankbonnetjes te weerstaan.

Bankkaart als tussenoplossing?

Is de bankkaart een betere optie op de festivalwei? Qua veiligheid zeker wel. Gestolen of verloren cash ben je onherroepelijk kwijt, terwijl je een bankkaart gelukkig nog kunt blokkeren. Maar ook op een bankkaart moet je uiteraard goed letten. En dan moet je ook weer met een portefeuille zeulen. Een bijkomend probleem is dat je op geen enkel festival rechtstreeks met de bankkaart kan betalen aan de bar. En als je kaart enkel dient om cash af te halen op de wei, schiet het natuurlijk ook niet op. Gelukkig is er ook nog een andere slimme oplossing.

Betalen met gsm: de toekomst?

Betalen met de smartphone is een handige en veilige betaaloptie die steeds meer ingang vindt. Zo kan je op Alcatraz, Wonderweekend en Maanrock bonnetjes kopen door een QR-code te scannen met de app van Payconiq by Bancontact. Eerder kon dat al op Rock Werchter, Extrema Outdoor, Werchter Boutique, Dour en Kneistival. Zo heb je dus alleen nog je smartphone nodig, en hoort de halve festivalwei je niet afkomen door het rinkelende kleingeld in je zakken.

Op Sfinks Mixed en Fêtes de Wallonie hoef je zelfs helemaal geen bonnetjes meer te kopen: je betaalt er je drankjes rechtstreeks aan de bar met de Payconiq by Bancontact-app. En op Francofolies, Dranouter, Ronquières, We Can Dance, Fire Is Gold en Eat Brussels werken ze dan weer met een polsbandje met een chip waarop je makkelijk geld kan opladen met Payconiq by Bancontact.

Wel opletten als jij ook cashless de zomer door wil op de festivals: wie grote dorst heeft, maakt beter een selfie minder of neemt een powerbank mee: je wil natuurlijk niet dat je smartphonebatterij 1% aangeeft wanneer jij 100% zin hebt in een pintje.

