Carrièreswitch: actieheld Vin Diesel brengt eerste single uit BDB

25 september 2020

16u20

Bron: Instagram 0 Muziek Nu hij door de coronacrisis veel minder op de filmset kon staan, gooit Vin Diesel (53) z'n carrière over een andere boeg. In ‘The Kelly Clarkson Show’ stelde hij donderdagavond z’n eerste single voor. ‘Feel Like I Do’ is een samenwerking met de Noorse dj Kygo (29).

Normaal zou Vin Diesel op dit moment op de set staan van een nieuwe ‘Fast & The Furious’-film, maar die opnames werden een jaartje uitgesteld omwille van de coronapandemie. Toch heeft de acteur tijdens de lockdown niet stilgezeten, zo bleek donderdagavond in ‘The Kelly Clarkson Show’. Diesel verraste er vriend en vijand door z'n eerste single ‘Feel Like I Do’ voor te stellen, een samenwerking met dj Kygo. Die Noorse danceheld nam eerder al songs op met grote namen als Tina Turner en Selena Gomez.

“Al zo lang beloof ik muziek uit te brengen, aangemoedigd door jullie om uit mijn comfortzone te stappen”, schreef de actieheld op Instagram. “Dankjewel dat jullie altijd in me geloven. Ik hoop dat ik jullie trots maak.”

