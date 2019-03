Carnavalsliedje van Peter Van de Veire voor de derde week op nummer 1 DBJ

08 maart 2019

13u56 0 Muziek MNM-dj Peter Van de Veire (47) staat met zijn carnavalssingle ‘Dans DJ dans’ voor de derde week op de eerste plaats in de Vlaamse Ultratop. Het is al het derde nummer waarmee de presentator de hoogste positie bereikt.

Met ‘Neem me mee’ (2008) en ‘Als ik in een kerstbal kijk’ (2014) had Peter Van de Veire al twee nummers waarmee hij de hoogste plaats in de Vlaamse Ultratop 50 scoorde. Nu doet hij dat voor het eerst met een carnavalshit. ‘Dans DJ dans’ staat nu al voor de derde week op rij op de hoogste notering.

Peter Van de Veire en zijn sidekick Julie Van den Steen maakten de single ter voorbereiding van hun deelname aan Aalst carnaval dit jaar. Daar liepen de twee mee in een stoet en ze deden dat behoorlijk succesvol. Hun carnavalsgroep Oeverboeft behaalde de tweede plaats in de prijsuitreiking van Aalst Carnaval.

Op Aalst Carnaval worden er elk jaar prijzen uitgereikt onder de verschillende carnavalsgroepen. Een jury deelt punten uit op basis van de wagen, het kostuum en de interactie met het publiek. In de categorie van de kleine groepen behaalde Oeverboeft samen met Peter en Julie de tweede plaats.