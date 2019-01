Cardi B krijgt haar eigen show in Las Vegas TK

24 januari 2019

07u52

Ook Cardi B krijgt een vaste stek in Las Vegas. De rapper gaat een aantal optredens geven in een nieuwe club in het Palms hotel.

Cardi pakt het daarbij anders aan dan bijvoorbeeld Céline Dion en Britney Spears, die van de gokstad echt hun thuis maakten en honderden concerten gaven. De rapper keert gedurende het jaar een aantal keer terug naar club KAOS, die dag en nacht open zal zijn.

Een zogenoemde ‘residency’ is populair onder muzikanten, onder meer omdat zo'n concertreeks op een vaste locatie erg veel geld oplevert. Elvis Presley trad begin jaren 70 ruim 600 keer op in Las Vegas, Céline Dion brak dat record door tussen 2003 en 2007 ruim 700 maal haar show ‘A New Day’ op te voeren. Inmiddels is ze bezig aan een nieuwe reeks, ‘Céline’, waarvoor ze al ruim 400 optredens heeft gegeven. Beide shows brachten tot nu toe ruim een half miljoen per avond op. Dion stopt komende zomer wel met haar Vegas-residentie na acht jaar.

Momenteel staat ook Lady Gaga in Vegas met haar show ‘Enigma’. Ze zou er zo'n twee jaar verblijven en volgens geruchten een miljoen euro per optreden krijgen. Céline kwam al een kijkje nemen en is duidelijk fan.

Celine Dion getting her life at Lady Gaga's show pic.twitter.com/Gj7oV28kf3 Gaga Daily(@ gagadaily) link