Cardi B blies tournee met Bruno Mars af vanwege postnatale depressie SD

08 februari 2019

06u58 0 Muziek Na de geboorte van haar dochter Kulture gleed de Amerikaanse rapster Cardi B (26) weg in een postnatale depressie. Het was zelfs de reden waarom ze besloot om een tournee met Bruno Mars af te blazen.

Toen Cardi B in juli 2018 beval van dochtertje Kulture, waarschuwden dokters haar voor een eventuele postnatale depressie. Het zou haar nooit overkomen, dacht de zangeres. Maar plots was het toch zover, vertelde ze aan het magazine Harper’s Bazaar. “Na de bevalling voelde ik me goed, dus ik dacht niet dat het zou gebeuren. Maar uit het niets, voelde ik me alsof ik de hele wereld op mijn schouders moest dragen”, vertelde Cardi. Omdat ze besefte dat Kulture mee op tournee nemen geen optie was, maar ze haar dochtertje ook niet thuis wilde laten, besloot ze om een lucratieve tour met popster Bruno Mars aan zich voorbij te laten gaan. Enkele maanden later begon de zangeres zich beter te voelen, maar helemaal de oude is ze nog niet. “Om de een of andere reden heb ik het gevoel dat mijn lichaam niet meer hetzelfde is. Ik heb het gevoel dat mijn balans niet meer goed zit. Ik kan bijvoorbeeld niet meer zo goed meer op hakken lopen”, bekende ze aan het magazine. “Daarnaast heb ik het gevoel dat ik een gewicht meedraag. Geen idee waarom, want ik ben magerder dan ooit tevoren. Maar toen ik nog niet zwanger was, had ik een bepaalde energie die ik nog niet terug heb. Heel raar.”

Toch heeft de geboorte van Kulture ook positieve gevolgen voor Cardi: ze helpt haar om bepaalde dingen in een ander daglicht te zien. “Soms zie ik bepaalde dingen online, en word ik kwaad, en dan begint de baby te huilen en dan denk ik: ‘Weet je wat? Ik moet eerst melk voorzien. Vergeet het.’ Ik heb sociale media echt niet nodig, en het brengt echt chaos in mijn hoofd. Ik probeer te stoppen.”

Cardi B kreeg Kulture samen rapper Offset, met wie ze in december 2018 uit elkaar ging omdat hij haar bedrogen zou hebben. Recent worden ze echter steeds vaker opnieuw samen gespot, al wil de zangeres niet bevestigen dat ze terug samen zijn.