Camille van #LikeMe zingt in nieuwe single van Regi

25 augustus 2020

06u28 0 Muziek Nadat hij pas nog de 'Radio 2 Zomerhit' won met 'Kom wat dichterbij', pakt Regi (44) voor zijn nieuwe song uit met een onverwacht gezicht. Camille Dhont (20), bekend van de Ketnet-reeks #LikeMe, levert haar stem voor de titelsong en nieuwe single van zijn nieuwste album 'Vergeet de tijd'.

De twee leerden elkaar kennen tijdens 'Zomerhit 2019' en smeedden er meteen plannen. "Die avond zijn we aan de praat geraakt en vervolgens heeft Regi me uitgenodigd in zijn studio bij hem thuis, om me een paar nummers voor te stellen. Ik was compleet verrast, maar heb meteen ja gezegd en diezelfde dag nog 'Vergeet de tijd' ingezongen." Dat Camille een leuke stem had, ontdekte Regi via #LikeMe. "De Ketnetreeks is een heel dankbare springplank, maar ik krijg niet plots alles zomaar in mijn schoot geworpen. Al besef ik maar al te goed hoe groot de eer is die me nu te beurt valt."