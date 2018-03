Camila Cabello reageert op covers van zichzelf SD

19 maart 2018

10u38

Bron: Kameraki 0

Camila Cabello (21) begon haar carrière met het plaatsen van covers op YouTube, maar verwijderde die nadien. Toch heeft het haar geen windeieren gelegd want ondertussen is de 'Havana'-zangeres een van de populairste artiesten van dit moment. In 'You sang my song' beluistert ze covers van haar eigen nummers.