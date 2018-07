Calvin Harris & Dua Lipa breken Ultratop-record SD

20 juli 2018

18u18 0 Muziek ‘One Kiss’ van Calvin Harris & Dua Lipa staat vandaag 13 weken op 1 in de Ultratop 50, goed voor een nieuw record.

“Het is de eerste keer in de 64-jarige Vlaamse hitgeschiedenis dat een nummer met een vrouwelijke vocal zo lang op nummer 1 prijkt. Dua Lipa breekt het record van Las Ketchup, die met ‘The Ketchup Song' (Aserejé) in 2002 12 weken bovenaan stonden. Dani Klein stond met Vaya Con Dios 8 weken op 1 met ‘What’s A Woman’ en heeft daarmee al sinds 1990 het record op haar naam staan voor een lokale artieste”, vertelt Sam Jaspers, directeur van Ultratop.

Slechts 4 singles van mannelijke artiesten stonden nog langer op 1. Fixkes stond in 2017 met 'Kvraagetaan' 16 weken op nummer 1. Ed Sheeran stond in 2017 15 weken op 1 met 'Shape Of You'. 'Can't Stop The Feeling' van Justin Timberlake en 'Perfect' van Ed Sheeran haalden 14 weken.