Calvin Harris 6 jaar op rij bestbetaalde dj ter wereld SD

31 juli 2018

21u06

Bron: Forbes 1 Muziek Calvin Harris mag zich opnieuw de best betaalde dj ter wereld noemen. Hij staat bovenaan de jaarlijkse ranglijst die is opgesteld door het Amerikaanse zakenblad Forbes. De 34-jarige Schotse dj staat voor het zesde jaar op rij op nummer 1.

Calvin Harris sleepte het afgelopen jaar, mede dankzij shows in Las Vegas, maar liefst 48 miljoen dollar binnen. De populaire dj doet het daarmee bijna even goed als vorig jaar. Toen draaide hij 48,5 miljoen dollar inkomsten. Harris scoorde met onder andere 'One Kiss' (met Dua Lipa) en 'Feels' (met Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean) grote hits. Op de tweede plaats staat het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers, bekend van 'Closer' en 'Something Just Like This', goed voor 45,5 miljoen dollar.

Dj Tiësto is net als de voorgaande jaren de bestbetaalde Nederlandse dj. Met een inkomen van 33 miljoen dollar staat hij op de derde plaats in de lijst, één trapje lager dan vorig jaar. Hij kende succes dankzij 'Jackie Chan', een samenwerking met Post Malone. Steve Aoki, die het afgelopen jaar maar liefst 200 shows deed, staat met 28 miljoen dollar op de vierde plaats. Marshmello sluit de top 5 af met 23 miljoen dollar.

Nog een grote naam op de lijst is Fransman David Guetta. Hij haalde met shows in onder meer Encore Beach Club in Las Vegas en Pacha op Ibiza een slordige 15 miljoen dollar op. De top 10 wordt afgesloten door de 22-jarige Martin Garrix. Hij verdiende vorig jaar 13 miljoen dollar, minder dan zijn jaarinkomen van 2016. Toen streek de Nederlander nog 19,5 miljoen dollar op.