BTS stelt Amerikaanse tour uit, Europese gaat vooralsnog door MVO

27 maart 2020

19u46

Bron: ANP 0 Muziek De Zuid-Koreaanse popgroep BTS gaat niet naar Noord-Amerika. De band heeft de tournee, die in april van start zou gaan, uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dat is te lezen in een verklaring op de Facebook-pagina van de mannen.

Vooralsnog gaat het alleen om de optredens in Noord-Amerika. De data van de Europese tournee, die van juni tot en met september gepland staat, blijven staan.

Dat betekent ook dat het concert in de Rotterdamse Kuip op 8 juli - de jongens hadden geen concert gepland in België, waardoor vele fans uit ons land naar daar trekken - vooralsnog niet in gevaar is.