Bryan Adams op nummer 1 in Joe's 'Celebrate the 80's Top 1000' SD

24 mei 2019

20u17

Bron: Joe 0 Muziek De luisteraars van radiozender Joe kozen onlangs hun favoriete 80's-platen. Daaruit puurde de zender de ‘Celebrate the 80's Top 1000', die de hele week werd uitgezonden. Raf Van Brussel en Rani De Coninck maakten zonet de nummer 1 bekend: ‘Summer Of ’69' van Bryan Adams.

Vorig jaar kozen de Joe-luisteraars 888 plaatjes tijdens de ‘80’s Top 888'. Daar prijkte ‘Careless Whisper’ van George Michael nog op nummer 1. Dit jaar strandt hetzelfde nummer in de Top 1000 op de tweede plaats. ‘Don’t You’ van Simple Minds sluit de huidige top 3 af.

Madonna en Michael Jackson hebben elk zestien nummers in de lijst staan. Clouseau en De Kreuners hebben met zes liedjes dan weer de meeste Belgische noteringen. ‘Anne’ van Clouseau is het hoogst genoteerde Belgische nummer op plaats 38.

De Top 10 van de ‘Celebrate the 80’s Top 1000'

1. Summer Of ‘69 - BRYAN ADAMS

2. Careless Whisper - GEORGE MICHAEL

3. Don’t You (Forget About Me) - SIMPLE MINDS

4. Purple Rain - PRINCE

5. Billie Jean - MICHAEL JACKSON

6. With Or Without You - U2

7. Dancing In The Dark - BRUCE SPRINGSTEEN

8. Like A Prayer - MADONNA

9. Under Pressure - QUEEN and DAVID BOWIE

10. The Best - TINA TURNER