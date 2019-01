Bryan Adams komt naar België KD

21 januari 2019

20u00

Bron: ANP 0 Muziek Bryan Adams (59) komt deze zomer naar Europa. De Canadese zanger geeft op 14 juni een concert in Vorst Nationaal. Twee dagen later, op 16 juni, doet hij ook Nederland aan en staat hij voor de tiende keer in de Ahoy.

Het optreden maakt deel uit van Bryan Adams zijn ‘Shine A Light Tour’, die volgende maand van start gaat in het Ierse Belfast. ‘Shine A Light’ is ook de titel van zijn nieuwe album. De plaat is zijn veertiende studio-album en komt op 1 maart uit.