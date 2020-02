Brutus mag voorprogramma van Foo Fighters verzorgen in Frankrijk LH

14 februari 2020

14u56 1 Muziek De driekoppige Leuvense metalband Brutus mag in juni in het Zuid-Franse Nîmes het voorprogramma verzorgen van niemand minder dan Foo Fighters.

De wereldberoemde rockband rond Dave Grohl kondigde deze week enkele Europese shows aan, waaronder twee avonden op het Festival de Nîmes, dat plaatsvindt in het bekende amfitheater in de Zuid-Franse stad.

Het is op de tweede avond dat Brutus het publiek mag opwarmen. “Ik werk veel samen met de Franse promotor van de Foo Fighters en die vroeg of Brutus beschikbaar was. Uiteindelijk hebben Grohl en zijn band de muziek natuurlijk ook zelf moeten goedkeuren”, aldus een enthousiaste Steven Thomassen van bookingskantoor Toutpartout.

Naast Nîmes hebben Grohl en co ook concerten in Duitsland en Spanje aangekondigd. Een optreden in België of Nederland staat nog niet op het programma.



Brutus speelt eind deze maand nog voor een uitverkochte Vooruit in Gent, en op enkele grote Amerikaanse en Europese festivals, waaronder Hurricane in Duitsland en Mad Cool in Spanje.