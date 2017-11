Brusselse rapper schrijft WK-hymne van de Rode Duivels maar is niet onbesproken: "Hij beledigt vrouwen" FT

17u53

Bron: De Standaard & Twitter 1 RV Eden Hazard en Michy Batshuayi hebben vorige week via Twitter onthuld dat Damso het nieuwe WK-lied maakt. Hij kreeg van de twee Rode Duivels een voetbalshirt cadeau. Muziek Wat Stromae in 2014 en Dimitri Vegas & Like Mike vorig jaar niet is gelukt - de Rode Duivels naar een WK- en EK-titel loodsen - probeert Damso volgend jaar opnieuw. De Brusselse rapper met Congolese roots bokst de hymne in elkaar voor het WK in Rusland. De song is pas klaar in april, maar er is nu al ophef. Vooral in het zuiden van het land. "Zijn teksten beledigen vrouwen", klinkt het.

"J’ai séché les cours, pour mouiller des chattes pendant que j’ai le barreau, bitch ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. La pute est oblique, la pute a trop valsé (valsé) (…) Tu veux de la coke, j’ai que de la poudre à canon Drapapapa j’te kill, à qui la faute."

MR-politica Viviane Teitelbaum, ook voorzitster van de Franstalige vrouwenvereniging CFFB, durft niet te citeren uit Damso's teksten. Ze zijn te vulgair, zegt ze. Zeker in #MeToo-tijden. "We vragen ons af hoe het komt dat er nog zoveel stereotiepe beelden over mannen en vrouwen bestaan", voegt ze toe in de ochtenduitzending van radiozender RTBF. En ze wijst met priemende vinger naar de teksten van de Brusselaar. "Zo'n man kan je toch niet als uithangbord nemen?" En om in de wereld van het voetbal te blijven: "Geef hem een rode kaart."

Toch hopen we stiekem het WK-lied van de 25-jarige William Kalubi láng te mogen horen, want dat betekent dat onze Rode Duivels het goed doen in Rusland. Alleen wordt het misschien af en toe wenkbrauwen fronsen wanneer kinderen zijn opzwepende tekst op de speelplaats zullen meekwelen.

De woordvoerder van de Belgische voetbalbond, Pierre Cornez, sust. De tekst van het WK-lied is nog niet bekend. "En de song komt pas in april uit. De voetbalbond zal er uiteraard op toezien dat Damso de waarden van het WK respecteert en dat het taalgebruik binnen de perken blijft." Een Franstalige journalist wijst er dan weer op dat de keuze voor de rapper niet strookt met de vele pogingen die de KBVB onderneemt om meer vrouwen naar het stadion te lokken.

Want ondanks verwoede pogingen blijft de voetbalwereld toch vooral een mannenwereld, geeft Teitelbaum toe. "Nochtans is er de laatste jaren al heel wat veranderd. Ook vrouwen weten nu 'waarom' (verwijzend naar de slogan van Jupiler)." En dus vindt ze de keuze voor Damso héél vreemd. "Hij beledigt het vrouwelijke geslacht, vervalt in zijn liedjes altijd opnieuw in seksisme." De songteksten zijn zelfs "gewelddadig, gaan over drugs en zetten aan tot intimidatie". Vulgaire praat die we vandaag niet langer kunnen accepteren, klinkt het.

Voorbeeldfunctie

Voor Teitelbaum is voetbal rebels, soms brutaal, zelfs racistisch. "Bij wedstrijden horen ook misdadigers en hooligans - kijk naar de rellen in Brussel -, er zijn homofobe opmerkingen, racistische, antisemitische en seksistische slogans. In stadions zijn de opstootjes vaak talrijker dan de doelpunten. Jongeren kijken ernaar en nemen het mee."

"Elke club veroordeelt nochtans voetbalgeweld, er zijn gedragscharters opgesteld, we herinneren voetballers eraan hoe ze zich moeten gedragen, tikken ze publiekelijk op de vingers als ze dat niet doen. Ze hebben een voorbeeldfunctie", schrijft ze. "Maar dan is er Damso. Hij spuwt. En toch reageren we verrast als kinderen die opruiende taal overnemen." Commercieel gezien is de keuze voor Damso nochtans logisch: zijn tweede album 'Ipséité' haalde goud in België en drie keer platina in Frankrijk . En hij vulde vlotjes Vorst Nationaal. De rapper heeft aangegeven niet te willen reageren op de berichten.

Mettons le sexisme hors-jeu, carton rouge pour Damso ! https://t.co/ySHqC5SS9q Viviane Teitelbaum(@ VivTeitelbaum) link