Bruno Mars onderbreekt concert wegens brand KDL

11 juli 2018

12u01

Bron: ANP 0 Muziek Bruno Mars (32) moest dinsdag gedwongen zijn concert in Glasgow afbreken wegens een podiumbrand. De Amerikaanse Grammy-winnaar had net vier nummers gezongen toen de lichtinstallatie in brand vloog.

De brand was binnen acht minuten onder controle en toen Bruno terugkeerde op het podium zong hij a capella "We burned the stage down in Glasgow".

Op 14 juli besluit Bruno Mars het Europese deel van zijn 24K Magic World Tour in Londen.