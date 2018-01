Bruno Mars grote winnaar Grammy Awards 2018: ontdek hier alle winnaars MVO

29 januari 2018

06u40 0 Muziek Met maar liefst zeven Grammy's is Bruno Mars de ster van de avond geworden tijdens de Grammy Awards in New York. Hij sleepte onder meer de belangrijkste prijzen in de wacht: Record Of The Year (24K Magic), Album Of The Year (24K Magic) en Song Of The Year (That's What I Like). De zanger bedankte in zijn speech zijn vriendin Jessica Caban, met wie hij sinds 2011 samen is. "Ik hou van je schatje! Bedankt voor je steun tijdens dit hele proces." Hier vind je het overzicht van alle winnaars.

Bruno Mars won ook een Grammy voor Best R&B Album, Best Engineered Album (Non-Classical), Best R&B Song en Best R&B Performance. Hiermee verzilverde hij alle categorieën waarin hij genomineerd was. De zanger won al 11 Grammy's in voorgaande jaren.

Runner-up was Kendrick Lamar, die vijf Grammy's op zijn schoorsteenmantel kan bijzetten. De rapper won Best Rap Album (Damn), Best Rap/Sung Performance (Loyalty, feat. Rihanna) en Best Rap Performance, Best Rap Song en Best Music Video voor zijn track Humble. Lamar opende het muziekfestijn met een politiek getint optreden, in samenwerking met U2 en Dave Chappelle.

Jay Z was vooraf de grote favoriet met acht nominaties, maar ging met lege handen naar huis. De rapper zat vooraan met zijn vrouw Beyoncé en hun oudste dochter Blue Ivy, die Kendrick zijn bewondering voor Jay-Z hoorden uitspreken: "Jay for president!" Ook zei Kendrick geïnspireerd te zijn geraakt door voorgangers als Jay Z, Nas en Diddy.

Album van het jaar:

Het album van het jaar is dit keer '24K Magic' van Bruno Mars. Andere genomineerden waren '"Awaken, My Love!"' (Childish Gambino), '4:44' (Jay-Z), 'DAMN.' (Kendrick Lamar) en 'Melodrama' (Lorde)

Plaat van het jaar:

Ook de beste plaat van het jaar werd '24K Magic' van Bruno Mars. Hij won het van platen als 'Redbone' (Childish Gambino), 'Despacito' (Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber), 'The Story Of O.J.' (Jay-Z), en 'HUMBLE. (Kendrick Lamar).

Nummer van het jaar:

'Despacito', de oorwurm van Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason "Poo Bear" Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton, mocht de titel van 'beste nummer' opstrijken. Ook '4:44' (Jay-Z), 'Issues' (Julia Michaels), '1-800-273-8255' (Logic Featuring Alessia Cara & Khalid) en 'That’s What I Like' (Bruno Mars) maakten kans op de titel.

Beste Nieuwe Artiest:

De jonge Alessia Cara mag zich de beste nieuwkomer van het jaar noemen. Ze won van haar tegenstanders Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels, SZA en POP FIELD.

Beste Pop Solo Performance:

Ed Sheeran, steeds alleen op het podium met zijn looppedal en gitaar, werd de beste soloartiest van het jaar met zijn nummer 'Shape of You'. Daarnaast waren ook 'Love So Soft' (Kelly Clarkson), 'Praying' (Kesha), 'Million Reasons' (Lady Gaga) en 'What About Us' (P!nk) genomineerd.

Beste Pop Duo/Groepsoptreden:

'Feel It Still' van 'Portugal. The Man' werd verkozen tot beste groepsoptreden van het jaar. Ze wonnen het daarmee van 'Something Just Like This' (The Chainsmokers & Coldplay), 'Despacito' (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber), 'Thunder' (Imagine Dragons) en 'Stay' (Zedd & Alessia Cara).

Beste Traditionele Pop Vocal Album:

'Tony Bennett Celebrates 90' ging met deze titel aan de haal. Andere albums die in aanmerking kwamen waren 'Nobody But Me (Deluxe Version)' (Michael Bublé), 'Triplicate' (Bob Dylan), 'In Full Swing' (Seth MacFarlane) en 'Wonderland' (Sarah McLachlan).

Beste Pop Vocal Album:

'÷ (Divide)' van Ed Sheeran sleepte de titel van beste popalbum in de wacht. Hij won het van 'Kaleidoscope EP' (Coldplay), 'Lust for Life' (Lana Del Rey), 'Evolve' (Imagine Dragons), 'Rainbow' (Kesha) en 'Joanne' (Lady Gaga).

Beste Dance Opname:

De prijs ging naar 'Tonite' van LCD Soundsystem. 'Bambro Koyo Ganda' (Bonobo Featuring Innov Gnawa), 'Cola' (Camelphat & Elderbrook), 'Andromeda' (Gorillaz Featuring DRAM) en 'Line Of Sight' (Odesza Featuring WYNNE & Mansionair) vielen naast de prijzen.

Beste Dance/Electronic Album:

'3-D The Catalogue' van Kraftwerk werd de winnaar, met tegenstanders als 'Migration' ( Bonobo) 'Mura Masa' (Mura Masa), 'A Moment Apart' (Odesza), 'What Now' (Sylvan Esso).

Beste Hedendaagse Instrumental Album:

De award ging naar 'Prototype' (Jeff Lorber Fusion). 'What If' (The Jerry Douglas Band), 'Spirit' (Alex Han), 'Mount Royal' (Julian Lage & Chris Eldridge) en 'Bad Hombre' (Antonio Sanchez) grepen ernaast.

Beste Rock Performance:

De awards ging postuum naar 'You Want It Darker' van Leonard Cohen. Daarmee liet de man 'The Promise' (Chris Cornell), 'Run' (Foo Fighters), 'No Good' (Kaleo) en 'Go To War' (Nothing More) achter zich.

Best Metal Performance:

De beste metal ging naar 'Sultan’s Curse' van Mastodon. Ook 'Invisible Enemy' (August Burns Red), 'Black Hoodie' (Body Count), 'Forever' (Code Orange) en 'Clockworks' (Meshuggah) ontvingen nominaties.

Beste Rock nummer:

Het beste rock nummer werd 'Run' van de Foo Fighters. Ook 'Atlas, Rise!' (Metallica), 'Blood In The Cut' (K.Flay), 'Go To War' (Nothing More) en 'The Stage' (Avenged Sevenfold) waren genomineerd.

Beste Rock Album:

The War On Drugs ging met de award aan de haal voor hun album 'A Deeper Understanding'. Ze wonnen het van 'Emperor Of Sand' (Mastodon), 'Hardwired…To Self-Destruct' (Metallica), 'The Stories We Tell Ourselves' (Nothing More) en 'Villains' (Queens Of the Stone Age).

Beste Alternative Album:

The National won deze award voor 'Sleep Well Beast'. Andere genomineerden waren 'Everything Now' (Arcade Fire), 'Humanz' (Gorillaz), 'American Dream' (LCD Soundsystem) en 'Pure Comedy' (Father John Misty).

Beste R&B Performance:

Weer een award voor Bruno Mars, deze keer voor 'That's What I Like'. Het nummer versloeg 'Get You' (Daniel Caesar Featuring Kali Uchis), 'Distraction' (Kehlani), 'High' (Ledisi) en 'The Weekend' (SZA).

Beste Traditionele R&B Performance:

Deze prijs ging naar 'Redbone' van Childish Gambino. Andere genomineerden waren 'Laugh And Move On' (The Baylor Project), 'What I’m Feelin'' (Anthony Hamilton Featuring The Hamiltones), 'All The Way' (Ledisi) en 'Still' (Mali Music).

Beste R&B Song:

Ook hier weer succes voor Bruno Mars met 'That’s What I Like'. Hij versloeg 'First Began' (PJ Morton) 'Location' (Khalid), 'Redbone' (Childish Gambino) en 'Supermodel' (SZA).

Beste Urban Contemporary Album:

Hier gaat 'Starboy' van The Weeknd met de prijs lopen. 'Free 6LACK' (6LACK), '"Awaken, My Love!"' (Childish Gambino), 'American Teen' (Khalid) en 'Ctrl' (SZA) grepen ernaast.

Beste R&B Album:

Deze titel ging ook naar Bruno Mars, voor zijn album '24K Magic'. 'Freudian' (Daniel Caesar), 'Let Love Rule' (Ledisi), 'Gumbo' (PJ Morton) en 'Feel the Real' (Musiq Soulchild) vielen niet in de prijzen.

Beste Rap Performance:

Deze award ging naar 'HUMBLE' van Kendrick Lamar. 'Bounce Back' (Big Sean), 'Bodak Yellow' (Cardi B), '4:44' (Jay-Z), 'Bad And Boujee' (Migos Featuring Lil Uzi Vert) hadden minder geluk.

Beste Rap/Sung Performance:

Kendrick Lamar Featuring Rihanna gaan hier met de award aan de haal voor hun nummer 'LOYALTY'.

Beste Rap Song:

'HUMBLE.' van Kendrick Lamar wint alweer een award. De plaats versloeg 'Bodak Yellow' (Cardi B), 'Chase Me' (Danger Mouse Featuring Run The Jewels & Big Boi), 'Sassy' (Rapsody) en 'The Story Of O.J.' (Jay-Z).

Beste Rap Album:

Ook hier won Lamar met zijn album 'DAMN'. Hij liet '4:44' (Jay-Z), 'Culture' (Migos), Laila’s Wisdom (Rapsody), 'Flower Boy' (Tyler, The Creator) achter zich.

Beste Country Solo Performance:

De beste country performance ging naar 'Either Way' van Chris Stapleton.

Beste Country Duo/Groepsoptreden:

Deze award ging naar 'Better Man' van Little Big Town.

Beste Country Song:

'Broken Halos' van Chris Stapleton won deze award, Taylor Swift greep als songwirter naar de prijzen in deze categorie. Ze kwam in aanmerking voor 'Better Man' (Little Big Town).

Beste Country Album:

'From a Room: Volume 1' bracht Chris Stapleton alweer een Grammy op.

Beste New Age Album:

'Dancing On Water' — Peter Kater

Beste geïmproviseerde Jazz Solo:

'Miles Beyond' — John McLaughlin

Beste Jazz Vocal Album:

'Dreams and Daggers' — Cécile McLorin Salvant

Beste Jazz Instrumental Album:

'Rebirth' — Billy Childs

Beste Large Jazz Ensemble Album:

'Bringin’ It' — Christian McBride Big Band

Beste Latin Jazz Album:

'Jazz Tango' — Pablo Ziegler Trio

Beste Gospel Performance/Song:

'Never Have To Be Alone' — CeCe Winans

Beste hedendaagse Christian Music Performance/Song:

'What A Beautiful Name' — Hillsong Worship

Beste Gospel Album:

'Let Them Fall in Love' — CeCe Winans

Beste hedendaagse Christian Music Album:

'Chain Breaker' — Zach Williams

Beste Roots Gospel Album:

'Sing It Now: Songs of Faith & Hope' — Reba McEntire

Beste Latin Pop Album:

'El Dorado' — Shakira

Beste Latin Rock, Urban of Alternative Album:

'Residente' — Residente

Beste Mexicaanse Music Album:

'Arriero Somos Versiones Acústicas' — Aida Cuevas

Beste Tropical Latin Album:

'Salsa Big Band' — Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Beste American Roots Performance:

'Killer Diller Blues' — Alabama Shakes

Best American Roots Song:

'If We Were Vampires' — Jason Isbell And The 400 Unit

Beste Americana Album:

'The Nashville Sound' — Jason Isbell And The 400 Unit

Beste Bluegrass Album:

'Laws Of Gravity' — The Infamous Stringdusters

Beste traditionele Blues Album:

'Blue & Lonesome' — The Rolling Stones

Beste hedendaagse Blues Album:

'TajMo' — Taj Mahal and Keb' Mo'

Beste Folk Album:

'Mental Illness' — Aimee Mann

Beste Roots Music Album:

'Kalenda' — Lost Bayou Ramblers

Beste Reggae Album:

'Stony Hill' — Damian "Jr. Gong" Marley

Beste World Music Album:

'Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration' — Ladysmith Black Mambazo

Beste gesproken woord Album:

'The Princess Diarist' — Carrie Fisher wint postuum deze award.

Beste Comedy Album:

'The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas' — Dave Chappelle

Beste Musical Theater Album:

'Dear Evan Hansen' — Ben Platt, Alex Lacamoire, Stacey Mindich, Benj Pasek & Justin Paul, producers; Benj Pasek & Justin Paul

Beste Compilatie Soundtrack Voor Visuele Media:

De Sountrack van 'La La Land' won het hier van 'Baby Driver', 'Guardians Of the Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2', 'Hidden Figures: The Album' en 'Moana: The Songs'.

Beste Score Soundtrack For Visuele Media:

Ook hier gaat de award naar 'La La Land' — Justin Hurwitz

Beste originele song voor Visuele Media:

'How Far I’ll Go' (Auli’i Cravalho) won van andere originele nummers als 'City Of Stars' (Ryan Gosling & Emma Stone) 'I Don’t Wanna Live Forever' (‘Fifty Shades Darker’ Zayn & Taylor Swift), 'Never Give Up' (Sia) en 'Stand Up For Something' (Andra Day Featuring Common).

Beste Engineered Album, niet klassiek:

'24K Magic' — Serban Ghenea, John Hanes & Charles Moniz, Tom Coyne, mastering (Bruno Mars)

Producer van het jaar, niet klassiek:

Greg Kurstin wint van Calvin Harris, Blake Mills, No I.D. en The Stereotypes.

Beste Remixed Opname:

"You Move (Latroit Remix)" — Dennis White, remixer (Depeche Mode)

Beste Music Video:

Alweer een prijs voor 'Humble.' van Kendrick Lamar. 'Up All Night' (Beck), 'Makeba' (Jain), 'The Story Of O.J.' (Jay-Z) en '1-800-273-8255' (Logic Featuring Alessia Cara & Khalid) grijpen ernaast.

Beste Music Film:

'The Defiant Ones' — (Verschillende artiesten)