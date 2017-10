Bruce Springsteen nog steeds in topvorm Melissa Van Ostaeyen

16u03 0 Photo News

Bruce Springsteen mag er dan al 65 zijn, hij slaat geen tripje naar de fitness over. Ook daar blijft hij steeds zichzelf: niet de deur uit in sportbroek en T-shirt, maar in een jeans met een flanellen hemdje.

Niet alleen zijn conditie, maar ook zijn carrière kreeg zopas een boost. De rockzanger heeft al 20 Grammy's op zijn naam staan, maar daar mag hij binnenkort misschien ook een Tony Award aan toevoegen, voor uitmuntende prestaties in het theater. Zijn one-man-show The Long Branch, een combinatie van muziek en gesproken vertelsels uit zijn leven, krijgt namelijk uitmuntende reviews.

Photo News

Photo News